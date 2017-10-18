Монтелла: «Милан» должен принять критику, даже если она преувеличена

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла ответил на вопрос журналистов о критике в свой адрес.
«Когда всё идёт не так, все виноваты, мы должны принять критику, даже если она преувеличена. Мы стали ближе к тому качеству игры, в котором нуждаемся. Клуб сделал выбор — то, что происходит здесь и сейчас, важно, но будущее ещё важнее.
Я беру на себя ответственность за поражения, но если бы их не произошло, мы бы говорили в другом тоне. Я вижу более высокое качество игры, но для завершения этого процесса требуется время. У нас есть игроки, которые могут и должны расти, это хорошая база для прогресса», — цитирует тренера Football Italia.
Монтелла: очень горжусь тем, что мы играли с душой настоящего «Милана»