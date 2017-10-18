FA извинилась перед двумя футболистками за расистские шутки тренера

Футбольная ассоциация Англии (FA) принесла извинения двум темнокожим футболисткам Эниоле Алуко и Дрю Спенс за шуточные высказывания дискриминационного характера бывшего главного тренера женской сборной Англии Марка Сэмпсона, сообщает The Guardian.
По итогам расследования выяснилось, что Сэмпсон в шутку сказал Алуко убедиться в том, что её родственники из Нигерии, которые хотели посетить матч, не занесут с собой вирус Эбола, а также спросил Спенс о том, сколько раз её арестовывали.
Из-за расистского скандала Марк Сэмпсон в конце сентября был отправлен в отставку с поста главного тренера женской сборной Англии.
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