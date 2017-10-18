Президент «ПСЖ» вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции, сообщает AFP. Заседание состоится в Берне 25 октября.
Швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке и Аль-Хелаифи в связи с подозрениями в коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.
Ранее появилась информация, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью € 7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. При этом Вальке заявил, что не брал взятки у президента «ПСЖ», BeIN Media Group также всё отрицает.
Президент «ПСЖ» может уйти от преследования по подозрению в даче взятки