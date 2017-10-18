100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тренер «молодёжки» ЦСКА: тяжело выиграть при безобразных действиях в обороне

18 октября 2017, среда. 18:46 Футбол

Старший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Андрей Аксёнов прокомментировал домашнее поражение от «Базеля» (2:3) в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

«Ребята очень старались и хотели выиграть этот матч. Но, к сожалению, наши авантюрные действия в обороне привели к пропущенным мячам. Тяжело выигрывать, когда пропускаем по три мяча, хотя не скажу, что у нас были плохие действия в атаке. Мы были нацелены на забитый мяч, смогли отличиться дважды. И в принципе при равном счёте были неплохие подходы к чужим воротам. Однако при таких безобразных действиях в обороне очень тяжело говорить о том, что можно выиграть матч», — сказал Аксёнов в эфире программы «Все на матч».

ЦСКА уступил «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев третье поражение подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
19:14 Пирес: похоже, Озил раздражён тем, что «Арсенал» не собрал боеспособного состава
19:05 Кузьмин после травмы приступил к тренировкам в защитной маске
19:05 Хомуха: Головин должен брать на себя лидерские обязанности в ЦСКА
18:50 5 голов Игнатьева помогли «Краснодару» разгромить «Кайрат» в Юношеской лиге УЕФА
18:46 Тренер «молодёжки» ЦСКА: тяжело выиграть при безобразных действиях в обороне
18:38 Президент «ПСЖ» вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции
18:36 FA извинилась перед двумя футболистками за расистские шутки тренера
18:32 Бубнов: победитель спаренных матчей ЦСКА с «Базелем» получит путёвку в плей-офф
18:22 Титов: если бы не Комбаров, «Спартак» мог проиграть «Севилье» со счётом 1:5
18:10 Монтелла: «Милан» должен принять критику, даже если она преувеличена
18:10 «Карабах» — «Атлетико»: стали известны стартовые составы
18:00 Алексис не пожал руки Венгеру на тренировке «Арсенала»
17:52 Бутко: удаление Ракицкого необязательное, но игроки «Шахтёра» за него отработали
17:40 Черышев: если всё пойдёт как надо, у меня появится шанс выступить на ЧМ-2018
17:40 «Кальяри» объявил имя нового главного тренера
17:35 ЦСКА, «Эвертон», «Фенербахче» заинтересованы в переходе форварда «Црвены Звезды»
17:30 Боков: нужно сделать так, чтобы «Базель» плясал под дудку ЦСКА
17:23 Агент: при новом контракте Де Брёйне будем ориентироваться на зарплату Мбаппе
17:11 Дзаппакоста: матч с «Ромой» — шанс «Челси» реабилитироваться после неудачи в АПЛ
17:05 Андреас Перейра лишён водительских прав на 8 месяцев за превышение скорости
16:58 Ибрагимович тренируется с основой «МЮ» с небольшими ограничениями
16:52 Пономарёв: прогнозирую победу ЦСКА над «Базелем» со счётом 1:0
16:33 Защитник сборной Ганы на ЧМ среди юношей не попал по пустым воротам
16:31 «Амкар» показал, как правильно болеть за свою команду
16:24 «Урал» провёл товарищеский матч с заключёнными
16:22 Павлов сменил Есипова на посту главного тренера «Ротора-Волгоград»
16:13 Ребров: и через много лет все будут вспоминать игру «Спартака» против «Севильи»
16:04 На автобус «Спартака» вписаны имена фанатов, не пропустивших матчи сезона-16/17
16:03 ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники
16:00 КДК оштрафовал Кучука и Гаджиева на 30 тыс. рублей по итогам 13-го тура РФПЛ
15:53 ЦСКА уступил «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев третье поражение подряд
15:48 Кришито: в этом сезоне лидер «Зенита» — Кокорин, он в потрясающей форме
15:40 «Шанхай СИПГ» с Халком в составе уступил «Ураве» и не вышел в финал азиатской ЛЧ
15:36 Перес: не представляю Ла Лигу без «Барселоны»
15:25 Женская сборная Дании из-за финансов отказалась играть в отборочном матче ЧМ
15:19 Португальские СМИ ошибочно включили Акинфеева в состав «МЮ» на матч с «Бенфикой»
15:18 Федун оговорился, назвав Пашалича Палашичем
15:13 Пашалич: какая ночь была вчера! Большая победа «Спартака» над «Севильей»
15:01 ЦСКА — «Базель»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
14:52 Р. Сигурдссон: мне кажется, время России настанет уже скоро
14:41 Нигматуллин: ЦСКА по традиции пропустит, но выиграет у «Базеля»
14:33 Мэр Калининграда попросил горожан уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев
14:28 Дзадза признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре
14:21 CAS отклонил иск Хацкевича к Ассоциации «Белорусская федерация футбола»
14:15 Игрок «Севильи» Эскудеро назвал поражение 1:5 от «Спартака» несчастным случаем
Все новости RSS
Партнерский контент