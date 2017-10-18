Тренер «молодёжки» ЦСКА: тяжело выиграть при безобразных действиях в обороне

Старший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Андрей Аксёнов прокомментировал домашнее поражение от «Базеля» (2:3) в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
«Ребята очень старались и хотели выиграть этот матч. Но, к сожалению, наши авантюрные действия в обороне привели к пропущенным мячам. Тяжело выигрывать, когда пропускаем по три мяча, хотя не скажу, что у нас были плохие действия в атаке. Мы были нацелены на забитый мяч, смогли отличиться дважды. И в принципе при равном счёте были неплохие подходы к чужим воротам. Однако при таких безобразных действиях в обороне очень тяжело говорить о том, что можно выиграть матч», — сказал Аксёнов в эфире программы «Все на матч».
ЦСКА уступил «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев третье поражение подряд