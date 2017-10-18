Хомуха: Головин должен брать на себя лидерские обязанности в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель», который состоится 18 октября в Москве.
«Нужно ожидать сложной игры, потому что «Базель» — очень хорошая команда, а у ЦСКА есть проблемы с составом. Сложно сказать, в каком функциональном состоянии находятся футболисты ЦСКА, пропускавшие матчи. Думаю, Александру Головину под силу повести за собой команду, в своём возрасте он должен брать на себя лидерские обязанности. На сегодняшней день это один из системообразующих игроков.
Команды находятся в равных условиях: обе играют в графике через два дня на третий. ЦСКА способен выиграть за счёт поддержки своих болельщиков, которые гонят команду вперёд и заставляют играть первым номером. Такое уже неоднократно происходило. Именно в матчах с «Базелем» «армейцам» наиболее реально набрать очки. Тот, кто одержит победы в этих встречах, имеет наибольшие шансы на еврокубковую весну»,— сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.