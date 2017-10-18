Сёмин: если «Локо» фаворит, это не значит, что победа в Молдавии гарантирована

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями в преддверии выездного матча против «Шерифа» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (19 октября).
«Шериф» достоин уважения. Команда на протяжении 20 лет практически каждый год становится чемпионом и выступает в еврокубках. В этом году «Шериф» мог попасть в Лигу чемпионов. В составе много квалифицированных футболистов. Мы серьёзно относимся к сопернику. Будет сложный матч.
Внимание нужно обращать на всю команду. У «Шерифа» быстрые нападающие, которые хорошо действуют индивидуально. Понравился левый защитник – футболист с хорошей техникой. Они хорошо и обороняются, и атакуют. Всё зависит от соперника. В чемпионате Молдавии «Шериф» играет больше в атаку.
Мы смотрели матчи «Шерифа» в Лиге Европы, так что знаем и видим силу команды. Если мы фавориты, это не значит, что победа гарантирована. Например, во вторник в Лиге чемпионов «Боруссия» не смогла обыграть АПОЭЛ. Кто будет лучше готов физически и психологически в конкретный момент, кто будет больше мотивирован, тот и победит", — цитирует тренера пресс-служба ФК «Локомотив».