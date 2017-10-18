Корнаухов: если молодые посыпятся с «Базелем», грош цена тому, к чему их готовим

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель», который состоится 18 октября в Москве.
«Приемлемый результат — только победа. Всё остальное — производные от игры, которая будет. «Базель» — хорошая скоростная команда. Её матч с «Бенфикой» показал, что, если дать швейцарцам пространство, игроки используют его. Однако если наша молодёжь, достойно сыгравшая с «Бенфикой» и «Манчестер Юнайтед», посыплется с «Базелем», грош цена всему, к чему мы их готовим.
У ЦСКА есть опытные качественные футболисты, поправились лидеры. Если Головин на 100% восстановился от травмы, он способен дать результат. Физически ЦСКА не должен подсесть: начало сезона, только что был перерыв на игры сборных. К тому же «армейцы» играют дома, потому настрой и концентрация будут запредельными. Хотя чемпионат России и Лига чемпионов — две разные истории, победа в Краснодаре даст эмоциональный заряд»,— сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.