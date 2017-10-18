Тренер «Шерифа»: «Локомотив» — серьёзная команда, играет достаточно компактно

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с московским «Локомотивом», который состоится 19 октября в Тирасполе.
«Завтра будет достаточно трудная и интенсивная игра как для „Шерифа“, так и для „Локомотива“. Каждая команда хочет набрать очки в групповом этапе Лиги Европы. Мы готовы сыграть с этой командой и знаем, что сейчас они проводят очень хороший сезон в чемпионате России, который очень серьёзный и трудный. Несмотря на то, что они проиграли последний матч в чемпионате. Я думаю, что мои ребята готовы, и мы постараемся показать завтра хорошую игру.
Мы играем завтра у себя дома, перед своими болельщиками, и это очень важно. Конечно, «Локомотив» — сильная команда, и мы будем смотреть завтра по игре, как всё получится. Надеюсь, мы сможем понять, какие у них слабые места, и постараться сыграть хорошо. Возможно, на контратаках, а может, это будет атакующий футбол. Посмотрим, как они будут играть. «Локомотив» — серьёзная команда, играет достаточно компактно, атакует многими игроками. Мы постараемся уделить внимание этим аспектам", — цитирует тренера сайт клуба.