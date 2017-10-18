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Форвард «Русенборга»: все знают о силе «Зенита», но в футболе возможно всё

18 октября 2017, среда. 20:00 Футбол

Нападающий «Русенборга» Самуэль Адегбенро поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом», который состоится 19 октября.

«Мы уже выиграли один из трёх матчей, которые нам предстоит провести за одну неделю. Сейчас усердно работаем над тем, чтобы продолжить серию хороших результатов. Наш следующий соперник «Зенит» является лидером группы, поэтому все знают о его силе. Однако в футболе возможно всё. Собираемся сделать всё, что нужно для положительного результата в свою пользу. Нужно быть сконцентрированным на все сто процентов и делать то, что мы тренируем каждый день.

Как избежать подобного, что случилось в прошлом матче с «Реалом Сосьедадом» (0:4. — Прим. «Чемпионата») в Испании? Там нашу команду дестабилизировал быстрый пропущенный гол. Думаю, если в Санкт-Петербурге нам удастся избежать такого быстрого гола в свои ворота, то всё будет хорошо. Мы осознаём, что обладаем достаточным уровнем мастерства, чтобы быть в состоянии наказывать своих соперников», — цитирует Адегбенро официальный сайт «Русенборга».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад Русенборг ФК Зенит
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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