Капитан «Шерифа»: у «Локомотива» 25 классных игроков, не могу выбрать одного

Капитан «Шерифа» Матео Сушич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с московским «Локомотивом», который состоится 19 октября в Тирасполе.
«Завтра нам предстоит очень интересная игра с очень сильным соперником. Мы хотим показать, что мы сильная команда с хорошими качествами, и постараемся сыграть в этом матче как можно лучше. Конечно, мы попробуем выиграть, нам нужно набирать очки, чтобы выйти из группы. Как игрок могу сказать, что порой легче подготовиться к серьёзной игре, чем к „Динамо-Авто“, например. Но лично я готовлюсь одинаково, как к командам в чемпионате, так и к играм Лиги Европы.
У соперника мог бы выделить Фернандеша, потому что он сделал хет-трик в прошлом матче, но на самом деле у «Локомотива» 25 классных игроков, поэтому я не могу выбрать одного», — цитирует игрока сайт клуба.