ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Базелем»

ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч Лиги чемпионов с «Базелем».
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Миланов, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Кучаев, Оланаре.
Смотри игру ЦСКА — «Базель» на большом экране в московском пабе TAP & BARREL
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.