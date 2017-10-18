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ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Базелем»

18 октября 2017, среда. 20:19 Футбол

ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч Лиги чемпионов с «Базелем».

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Миланов, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Кучаев, Оланаре.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Базель ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
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