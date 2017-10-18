Стал известен стартовый состав «Базеля» на матч с ЦСКА

«Базель» объявил стартовый состав на выездной матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный судья — Бьорн Куйперс (Нидерланды).
«Базель»: Вацлик, Баланта, Ланг, Аканджи, Сухи, Зуффи, Штеффен, Джака, Петретта, Эльюнусси, Аети.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.