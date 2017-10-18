Хавбек «Русенборга»: у «Зенита» не только звёздные игроки, но и сильная команда

Полузащитник «Русенборга» Майк Йенсен поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом», который состоится 19 октября. Футболист отметил, что соперник обладает не только известными игроками, но и сильной командой.
«Знаю, что в «Зените» довольно много сильных футболистов. Многие играли в сильных европейских чемпионатах, выступали на мировом уровне. Как, например, Бранислав Иванович. При этом речь идёт не только о звёздных игроках, но и о сильной команде в целом. Мы уверены, игра будет сложной», — сказал Йенсен на предматчевой пресс-конференции.
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