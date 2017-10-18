Наставник «Русенборга»: «Зенит» может выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебритсен поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом», который состоится 19 октября.
«В «Зените» действительно много сильных игроков, и мы не знаем, какой у соперника будет стартовый состав. Надеемся, матч у нас получится. Мы хорошо подготовились, анализировали игры соперника. «Зенит» выступает в Лиге Европы, и может выиграть этот турнир.
Насколько велика роль Никласа Бендтнера в нашей команде? Он приехал с нами, и будет завтра играть. Я бы не стал кого-то выделять. Мы приехали в Санкт-Петербург практически всей командой. Конечно же Бендтнер для нас важный игрок. Однако хочу подчеркнуть, что для нас самое главное – слаженная игра всей команды», — сказал Ингебритсен на предматчевой пресс-конференции.