«Карабах» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетико», набрав первое очко в ЛЧ

«Карабах» и «Атлетико» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме «Атлетико» создал несколько неплохих моментов, но вратарь неизменно спасал «Карабах». На 54-й минуте судьи отменили гол Антуанна Гризманна из офсайда.
На 75-й минуте Дино Ндлову в борьбе в штрафной площади «Атлетико» с Диего Годином упал на газон, судья принял это за симуляцию и показал игроку хозяев жёлтую карточку, ставшую для него второй. Несмотря на это, «Карабах» удержал ничью.
Турнирная таблица группы С: 1. «Челси» — 6 очков (2 игры); 2. «Рома» — 4 (2); «Атлетико» — 2 (3); 4. «Карабах» — 1 (3).