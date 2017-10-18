Вратарь «Бенфики» побьёт рекорд Касильяса и станет самым молодым голкипером в ЛЧ

Бельгийский вратарь Миле Свилар попал в стартовый состав «Бенфики» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Свилар, которому на данный момент 18 лет и 52 дня, побьёт рекорд Икера Касильяса и станет самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов. Испанец дебютировал в турнире в возрасте 18 лет и 118 дней.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.