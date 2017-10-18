Сын экс-генсека ФИФА Вальке работает в структуре «ПСЖ»

Себастьен Вальке, который является сыном бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке, работает в структуре французского клуба «ПСЖ», утверждает Yahoo Sports.
По информации источника, Себастьен Вальке занимает менеджерскую должность в маркетинговом отделе «ПСЖ» с лета 2011 года.
Ранее появилась информация, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предоставил Жерому Вальке виллу стоимостью € 7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира компанией beIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором. При этом Вальке заявил, что не брал взятки у президента «ПСЖ». Сегодня, 18 октября, стало известно, что Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции. Заседание состоится в Берне 25 октября. Швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Вальке и Аль-Хелаифи.