«Спартак»: на восстановление Самедову потребуется около шести недель

Полузащитнику Александру Самедову, получившему травму в победном для красно-белых матче группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья» и заменённому на 25-й минуте противостояния, был поставлен окончательный диагноз.
«Как сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, углублённое медицинское обследование, которое полузащитник прошёл сегодня во второй половине дня, выявило у Александра довольно серьёзное повреждение — частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра. Лечебный процесс и реабилитация могут занять около шести недель», — информирует сайт клуба.
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