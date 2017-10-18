С. Ерёменко: брат Роман не давал советов по поводу того, как вести себя в Москве

Игрок молодёжного состава «Базеля» Сергей Ерёменко, который является братом полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, рассказал о развитии своей карьеры.
«Моя карьера потихоньку развивается, играю за вторую команду, выступаю в юношеской Лиге чемпионов. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Пока не брали тренироваться с основой.
Моя любимая позиция — нападающий. Но я универсал, могу и поглубже сыграть, и повыше. Сильные стороны — видение поля, хорош с мячом. Прибавлять в первую очередь нужно в скорости, и, наверное, у меня слабая левая нога. Мне тяжело сказать, на кого я больше похож из братьев. Я пытался учиться и у Романа, и у Алексея, перенимать их лучшие качества. Мне кажется, от обоих что-то у меня есть.
Конечно, противостояние с ЦСКА для меня особенное. Приезжать в Россию и играть в Москве — такое не каждый день бывает. Так что сегодня была дополнительная мотивация. С Романом общались. Он не давал советов по поводу того, как вести себя в Москве. Просто разговаривали. Говорил, что нужно играть в свою игру и тогда нормально всё будет.
Я рос, когда братья играли в РФПЛ. Всегда следил и сейчас тоже слежу за лигой, но уже не так, как раньше, когда каждый матч смотрел. Конечно, в России интересная лига», — сказал Еременко в эфире «Матча».
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