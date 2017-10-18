ЦСКА — «Базель»: фанаты «армейцев» устроили перформанс

Болельщики ЦСКА устроили перформанс перед стартовым свистком домашнего матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Базелем», передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Во время выхода команд на поле болельщики «армейцев» спели припев песни «Сансара» популярного рэп-исполнителя из Ростова-на-Дону, посла ЧМ-2018 Басты. Сам рэпер присутствует на трибуне стадиона. Кроме того, фанаты ЦСКА растянули большой баннер, под которым изображена строка из песни Басты.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Базель».
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» ЦСКА.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Болельщики ЦСКА споют песню Басты «Сансара» перед матчем с «Базелем»