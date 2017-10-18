ЦСКА проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов

ЦСКА проиграл «Базелю» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На исходе получаса игры провалилась опорная зона ЦСКА, позволив швейцарцам разбежаться через центр. Таулант Джака ушёл от подката Алексея Березуцкого, подбежал к штрафной Игоря Акинфеева и пробил в левый нижний угол.
На 52-й минуте «Базель» забил второй мяч, но арбитр после совещания решил отменить гол, так как Албиан Аети перед ударом выиграл борьбу у Березуцкого с помощью нарушения. В компенсированное время Димитри Оберлин избежал положения вне игры и с центра поля убежал на свидание с Акинфеевым, ударив низом в дальний угол.
Турнирная таблица группы А после трех туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 9 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 3; 4. «Бенфика» — 0.
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.