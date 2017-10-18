«Бавария» разгромила «Селтик», «ПСЖ» забил четыре гола «Андерлехту»

«Бавария» победила «Селтик» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Игру обслуживала бригада арбитров Сергея Карасёва.
На 17-й минуте Роберт Левандовски пробил головой после заброса в штрафную, направив мяч в левый угол. Крэйг Гордон в красивом прыжке отразил удар, но Томас Мюллер опередил защитников и внёс мяч в сетку мимо не успевшего подняться вратаря.
На исходе получаса игры Кингсли Коман выполнил прицельный навес с левого фланга на Джошуа Киммиха, который выпрыгнул и по классной дуге направил мяч головой в левый верхний угол ворот. На 51-й минуте Арьен Роббен навесил в штрафную точно на голову Матса Хуммельса, который пробил по дуге в дальний угол ворот.
В другом матче группы В «ПСЖ» на выезде разгромил «Андерлехт» — 4:0.
Турнирная таблица группы В после трех туров: 1. «ПСЖ» — 9 очков; 2. «Бавария» — 6; 3. «Селтик» — 3; 4. «Андерлехт» — 0.