Азар: когда ведёшь со счётом 2:0 на своём поле, нужно доводить дело до победы

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой». Команды сыграли вничью — 3:3.
«Это хороший результат для обеих команд, но когда вы ведёте со счетом 2:0 у себя дома, вы должны выигрывать матч. Эдин Джеко — фантастический нападающий, и он доказал это. Ну а главный результат матча — мы остаёмся первыми в группе.
Теперь нам нужно будет играть в Риме, постараемся выиграть ту игру. После двух поражений подряд в АПЛ было нелегко, но мы справились», — цитирует игрока ВВС.
«Челси» и «Рома» не выявили победителя, Азар и Джеко отметились дублями