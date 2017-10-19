А. Березуцкий: если будем играть так, ни о каком выходе в Европу думать нечего

Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Наверное, главная причина поражения не в том, что не было ударов в створ. Можно сказать, что первый тайм мы совсем провалили, у нас и впереди ничего не получалось, и мяч не держался. Во втором тайме играли уже немного авантюрно, поскольку всё равно проигрывали. Появились какие-то подходы, удары, но забить не удалось.
Во втором тайме задача была начать контролировать мяч и создавать моменты. У нас это явно получилось лучше, чем в первом тайме. Но каких-то стопроцентных моментов не создали. Естественно, в конце уже играли достаточно авантюрно, „Базель“ имел много шансов, чтобы забить ещё.
Будем надеяться, исправим положение в ответной игре. Шансы у нас есть, ничего не потеряно. Но если будем играть так же, конечно, ни о каком выходе в Европу думать нечего», — сказал игрок в эфире «Матча».