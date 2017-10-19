Хомуха: если бы не уверенные действия Акинфеева, счёт был бы гораздо крупнее

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал домашнее поражение «армейцев» от «Базеля» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, положительно оценив игру голкипера команды Игоря Акинфеева.
«Сегодняшний матч «армейцам» откровенно не удался. «Базель» выглядел предпочтительнее и по содержанию игры, и по созданным моментам. ЦСКА может играть лучше, но к сегодняшнему матчу они подошли не в лучшем функциональном состоянии, что отразилось на скорости передвижения как с мячом, так и без него. Когда команда играет на невысоких скоростях в Лиге чемпионов, ломать игру соперника очень сложно.
Если бы не уверенные действия Акинфеева, счёт был бы гораздо крупнее. Конечно, по такой игре выделять лучшего не приходится, но Игорь держит марку: в моментах, когда нужно было выручить команду, он это сделал. В эпизоде с незасчитанным голом «Базеля» зацепили за ногу Алексея Березуцкого. Он пытался выбить мяч, соперник же с фолом помешал ему. Помощник главного арбитра увидел этот эпизод и разобрался», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.