Тренер «Базеля»: отлично проанализировали игру ЦСКА и сыграли так, как нужно

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился впечатлениями от победы в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Мы гордимся этой победой, мы счастливы. Но нам нужно ещё много работать.
Мы отлично проанализировали игру ЦСКА и сыграли как раз так, как нужно, чтобы нейтрализовать их атаку. Жаль, что наши планы удалось реализовать только на 90-й минуте», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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