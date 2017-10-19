Головин: ЦСКА не хватило креативности в игре с «Базелем», мы плохо атаковали

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал домашнее поражение «армейцев» от швейцарского «Базеля» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист отметил, что его команде в этой встрече не хватило креативных действий.
«Креативности не хватило. «Базель» хорошо оборонялся, но и мы сами плохо атаковали. Ни одного удара в створ. Нужно продолжать работать. Надо быстрее принимать решения на поле, чтобы рассчитывать на успех в Швейцарии», — сказал Головин в эфире «Матча».
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