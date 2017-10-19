Оберлин: на самом деле, я мог забить ЦСКА три мяча

Форвард «Базеля» Димитри Оберлин поделился впечатлениями от победы в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Мы давили с первой минуты матча. Мы знали, что ЦСКА будет стараться играть выше. На самом деле, я сегодня мог забить три мяча, но не получилось. Рад, что по крайней мере отметился мячом. В перерыве тренер попросил нас продолжать в том же духе, играть так же, как в первом тайме. Нужно было ловить соперника на контратаках.
В концовке игры у меня было три момента, но я слишком долго думал. Такой шанс выпадает не каждый раз, и нужно быть к нему готовым. В любом случае, я доволен, что использовал свой последний шанс», — передаёт слова Оберлина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.