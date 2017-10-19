Т. Джака — после победы над ЦСКА: это был мой день

Полузащитник «Базеля» Таулант Джака прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:0) в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече хавбек отметился голом и результативной передачей.
«Тренер сказал, что я должен чаще угрожать воротам. Отрабатывал это всю неделю, и сегодня мне удалось забить. Это был мой день. Хочу поздравить команду, которая продемонстрировала очень качественный, зрелый футбол. Все выложились без остатка, и теперь мы можем насладиться этой победой», — сказал Джака в эфире SRF.
0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов
«Армейцы» проигрывают важнейший матч в своей группе и, возможно, почти теряют шансы на выход в 1/8 финала.