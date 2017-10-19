Джеко: возможно, я забил «Челси» один из лучших голов в карьере

Форвард «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями от домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Команды сыграли вничью — 3:3.
«Они забили три гола, создав три момента. Это доказывает, как хорош «Челси». Но у нас был правильный настрой. Я очень доволен. Это важное очко. Возможно, это был один из моих лучших голов. Каждое очко на счету, особенно если приезжаешь в гости к «Челси» и играешь так, как мы.
Теперь мы уделим внимание Серии А, прежде чем вернуться в Лигу чемпионов», – цитирует Джеко сайт УЕФА.
Видео гола доступно в «Твиттере».
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