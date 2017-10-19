Вальверде: думаю, Пике забил гол рукой, действуя инстинктивно

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над «Олимпиакосом» (3:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, а также дал оценку действиям Херарда Пике, забившего гол рукой и получившего удаление.
«Мы знали, что соперники станут играть сильнее после того, как мы остались вдесятером. Чтобы нам было проще, требовалось забить второй гол. Наши противники приехали играть от обороны и искать шансы в контратаках. Когда соперники играют столь глубоко, нам сложно найти свой ритм. Они действовали в своей излюбленной манере, но и у нас были чёткие планы.
Пике? Я пока не видел повторов, но, думаю, он действовал инстинктивно, чувствуя близость гола», — цитирует специалиста интернет-издание Football Espana.
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