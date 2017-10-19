Эмери: «ПСЖ» хорошо начал, но затем ненадолго потерял нить игры с «Андерлехтом»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери дал оценку победе своей команды над «Андерлехтом» (4:0), одержанной в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы счастливы. Я очень доволен индивидуальными действиями, но есть прогресс и на коллективном уровне. В этом компоненте игры важно улучшать детали. Первый тайм получился не самым идеальным в плане контроля мяча, а действия соперников в контратаках порой нас удивляли. Но во второй половине мы сбалансировали свою игру и проявили тактическую дисциплину.
Мы очень хорошо начали матч, забив уже на 3-й минуте. Но затем ненадолго мы потеряли нить игры. «Андерлехт» играл с большой интенсивностью, иногда действовал агрессивно, но мы к этому привыкли. Мы знаем, что в этом сезоне не будет лёгких игр», — приводит слова специалиста AFP.