С. Роберто — о Месси: нет слов, чтобы описать лучшего игрока в истории футбола

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов и похвалил форварда команды Лионеля Месси.
«Барселона» очень хорошо начала матч, атаковала и смогла забить. Команда контролировала игру и обеспечила себе спокойную концовку. Сейчас мы хорошо себя чувствуем, лидируем и в чемпионате Испании, и в своей группе в Лиге чемпионов. У нас также крепкая оборона, пусть мы и пропустили сегодня гол в концовке. Впрочем, нужно продолжать работать, чтобы выполнить поставленные цели.
100 голов Месси в клубных турнирах под эгидой УЕФА? На самом деле, нет слов, чтобы описать лучшего игрока в истории футбола. Рады, что можем делить с ним раздевалку и играть вместе на поле", — приводит слова Роберто Daily Star.