Хайнкес: «Бавария» претендует на выход в плей-офф, поэтому было важно выиграть

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победный результат встречи с «Селтиком» (3:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, отметив, что команда выполнила задачу на игру, но при этом многое позволяла гостям из Шотландии.
«Бавария» претендует на выход в плей-офф, поэтому сегодня было важно выиграть. Команда преуспела, даже учитывая тот факт, что мы не использовали все свои возможности. Это то, что мы должны были сделать, но нужно отметить, что мы многое позволяли соперникам при игре в защите», — цитирует тренера немецкое издание Kicker.
«Бавария» разгромила «Селтик», «ПСЖ» забил четыре гола «Андерлехту»