Роджерс: не впечатлён игрой мюнхенцев, «Селтик» мог бы с ними справиться

После поражения от «Баварии» (0:3) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс подчеркнул, что соперники действовали не лучшим образом, и его игроки могли бы избежать разгромного поражения в Мюнхене.
«Если честно, соперники меня не впечатлили, мои игроки могли бы с ними справиться. Мы неплохо провели второй тайм и действовали опасно. Но мы должны быть реалистами и понимать, с кем именно играем, учитывать уровень противника. Мы допустили несколько ошибок, но этот опыт поможет нам в будущем», — приводит комментарий специалиста немецкое издание Kicker.
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