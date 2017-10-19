Фил Невилл: Рашфорд выглядел игроком, способным забить гол, и он это сделал

Выпускник академии «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Фил Невилл похвалил главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и его игроков, добившихся успеха в гостевом противостоянии с «Бенфикой» (1:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Это профессионально выполненная работа и отличный результат. Игроки «Манчестер Юнайтед» доминировали во второй половине матча. Нынешняя «Бенфика» не так хороша, как в прошлые годы, но футболисты действовал очень решительно. В любом случае, это очень успешное выступление Жозе Моуринью и его команды.
В положительном результате не было сомнений. Маркус Рашфорд выглядел футболистом, который может забить гол, и в конечном итоге он это сделал», — сказал Невилл в эфире BBC Sport.
Моуринью: не было ощущения, что «МЮ» может пропустить. Знали, что наш гол придёт