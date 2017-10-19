Кьеллини: «Ювентус» похож на дизельный двигатель, которому нужно набрать обороты

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини образно охарактеризовал игру своей команды после волевой победы над «Спортингом» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов
«Это была тяжёлая игра, по итогам которой мы добились важной победы. Теперь мы будем оспаривать место в плей-офф в матче Лиссабоне. Наша команда по-прежнему нуждается в улучшении, и я ожидал, что будет непросто, Но у нас есть сила воли и характер.
Мы похожи на дизельный двигатель, которому нужно время, чтобы набрать обороты. У нас отличный механик, который пытается найти правильный баланс. На данный момент двигатель по-прежнему излишне грохочет и иногда вращается на холостых оборотах, но мы прибавим в надёжности. Сейчас нам не хватает этого баланса», — отметил защитник в эфире Mediaset Premium.