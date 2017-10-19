Найнгголан: считаю, «Рома» играла намного лучше «Челси»

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан выразил убеждение, что его команда выглядела лучше соперников в гостевом матче с «Челси» (3:3) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Думаю, мы показали отличную игру, и было странно позволить соперникам избежать поражения, поскольку мы чувствовали, что были лучше. Нам следовало больше атаковать, но, тем не менее, рады и одному очку.
Мы слишком легко расставались с мячом, в некоторых случаях могли сыграть эффективнее, но мы создали много возможностей для взятия ворот, и считаю, играли намного лучше «Челси», — сказал хавбек в эфире Mediaset Premium.
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