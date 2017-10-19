Деулофеу: «Золотой мяч»? Мне ясно, что Месси – лучший в мире футболист

Нападающий «Барселоны» Херард Деулофеу не сомневается в том, кто больше всех заслуживает «Золотого мяча». Деулофеу назвал своего партнёра по атаке Лионеля Месси.
«Команда сконцентрирована на своих задачах и турнирах, в которых принимает участие. «Золотой мяч»? Мне ясно, что Месси – лучший в мире футболист. Очень рад, что выступаю с ним в одной команде», — приводит слова Деулофеу Marca.
Относительно себя Деулофеу сказал: «Мне необходимо играть раскованно. В «Барселоне» нелегко часто выходить на поле, а под руководством Вальверде мне удаётся иметь игровую практику».
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