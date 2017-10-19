Бартомеу: Вальверде влюбил в себя «Камп Ноу» и вернул нам спокойствие

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу остался очень доволен игрой команды в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Подопечные Эрнесто Вальверде праздновали победу со счётом 3:1, несмотря на то что весь второй тайм играли в меньшинстве вследствие удаления защитника Херарда Пике.
«Мы знали, каким специалистом является Вальверде. Он умён и отлично руководит игрой команды. Эрнесто оправдал надежды всех. Вальверде влюбил в себя «Камп Ноу» и всех членов нашего клуба. Эти 100 дней тренера у руля нашей команды оказались оптимальными, и у нас вновь большие стремления. Вальверде вернул нам спокойствие», — приводит слова Бартомеу Marca.
Вальверде: думаю, Пике забил гол рукой, действуя инстинктивно