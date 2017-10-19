Бартомеу: дал бы Месси все трофеи мира, он возвысил и облагородил эту эру

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассыпался в похвалах в адрес нападающего команды Лионеля Месси после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Подопечные Эрнесто Вальверде праздновали победу со счётом 3:1, несмотря на то что весь второй тайм играли в меньшинстве вследствие удаления защитника Херарда Пике. Бартомеу, как всегда, считает, что футболисту сборной Аргентины нет равных в мире.
«Я бы дал Месси все трофеи мира. Уже не один год, как он является лучшим игроком в истории мирового футбола. Месси возвысил и облагородил эту эру. Мы видим, как он ведёт за собой команду, видим его вклад в неё. Мы все наслаждаемся его игрой», — цитирует Бартомеу Marca.
Динь: Месси каждый день доказывает, что является лучшим в мире