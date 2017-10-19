Травмированный форвард «Ливерпуля» Мане получил вызов в сборную Сенегала

Травмированный нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, испытывающий проблемы с подколенным сухожилием и не принимающий участия в матчах красных, вызван в состав национальной команды Сенегала на встречи с соперниками из ЮАР в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018 на африканском континенте. Эти матчи состоятся 10 и 14 ноября.
«На мой взгляд, нет сомнений в том, что он будет с нами в двух матчах с командой ЮАР и будет готов на сто процентов. До этого времени он тренировался по индивидуальной программе, но на следующей неделе начнёт работать с мячом», — приводит слова главного тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе BBC Sport.
Мане получил травму во встрече сборных Сенегала и Кабо-Верде (2:0) 7 октября. В штабе «Ливерпуля» заявили, что форвард останется вне игр на шесть недель.