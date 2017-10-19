Шунин: ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что он думает по поводу своих шансов на то, чтобы когда-нибудь получить вызов в сборную России.
«Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче после своего прихода в сборную России не обсуждали со мной возможность приглашения в команду. Смысл об этом говорить? Будешь хорошо играть — будешь в сборной. Думаю, желание попробовать меня Станислав Саламович и Гинтарас оформят в виде официального вызова, если сочтут нужным. А обсуждения перспектив здесь ни к чему. У меня отличные отношения с обоими специалистами. Я часто с ними разговариваю, мы можем встретиться, когда они приезжают.
Но я ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную. А они не будут мне это объяснять. Нужно на поле доказывать своё право быть в национальной команде. Если «Динамо» будет побеждать, а я — чаще спасать команду и реже ошибаться, вызов будет. Тем более я хорошо знаю этого тренера вратарей, Гинтарас вместе с Черчесовым работал в нашем клубе. Это отличный специалист. Уверен, что голкиперы в сборной России будут только прогрессировать", — цитируют Шунина «Известия».