Моуринью: знал, что у «Бенфики» отличный вратарь, но он много рискует

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру вратаря «Бенфики» Миле Свилара после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Бельгиец ошибся в одном из эпизодов, благодаря чему манкунианцы сумели открыть счёт.
«Я знал, насколько хорош вратарь, и сказал об этом своим игрокам. У нас была небольшая стратегия на этот счёт, особенно при стандартах, чтобы доставить ему хлопот. Он много рискует. В итоге ему не повезло с голом», — цитирует Моуринью BBS Sport.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».
Моуринью: не было ощущения, что «МЮ» может пропустить. Знали, что наш гол придёт