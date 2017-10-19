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Перес: Асенсио? В его лице перед нами один из великих футболистов будущего

19 октября 2017, четверг. 09:34 Футбол

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подчеркнул важность психологической устойчивости футболистов, защищающих цвета «сливочных». Глава «Королевского клуба» сказал это, отвечая на вопрос о перспективах полузащитника сборной Испании Марко Асенсио в «Реале».

«Для того чтобы быть частью этого клуба, нужно привыкнуть к давлению. От президента до самого молодого игрока. Прежде всего речь идёт о давлении со стороны СМИ. Асенсио 21 год, и он прошёл все этапы, через которые должен был проходить. Он совершенствует свои игровые качества день ото дня, и я могу уверить всех, что в его лице перед нами один из великих футболистов будущего», — цитирует Переса Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Марко Асенсио Флорентино Перес
Новости. Футбол
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