Перес: Асенсио? В его лице перед нами один из великих футболистов будущего

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подчеркнул важность психологической устойчивости футболистов, защищающих цвета «сливочных». Глава «Королевского клуба» сказал это, отвечая на вопрос о перспективах полузащитника сборной Испании Марко Асенсио в «Реале».
«Для того чтобы быть частью этого клуба, нужно привыкнуть к давлению. От президента до самого молодого игрока. Прежде всего речь идёт о давлении со стороны СМИ. Асенсио 21 год, и он прошёл все этапы, через которые должен был проходить. Он совершенствует свои игровые качества день ото дня, и я могу уверить всех, что в его лице перед нами один из великих футболистов будущего», — цитирует Переса Marca.
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