Моуринью: думал, у Рашфорда судорога, но он почувствовал что-то в колене

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с травмированными футболистами после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В игре с «Бенфикой» (1:0) повреждение получил Маркус Рашфорд, который покинул поле на 76-й минуте.
«Я думал, что у Рашфорда была судорога, потому что он быстро бежал, думал, это мышечная усталость. Но нет, он сказал, что почувствовал что-то в колене.
Фил Джонс остался на скамейке, но сказал, что, если команда нуждается в нём, он готов сыграть. Думаю, что в субботу Джонс будет в состоянии выйти на поле. А вот для Бейи это проблематично», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».
Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 21 октября в АПЛ против «Хаддерсфилд Таун».
Фил Невилл: Рашфорд выглядел игроком, способным забить гол, и он это сделал