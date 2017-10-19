Мбаппе: «ПСЖ» хочет произвести впечатление в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от встречи 3-го тура Лиги чемпионов с «Андерлехтом». Парижская команда на выезде добилась уверенной победы (4:0), а Мбаппе стал автором одного из голов.
«Мы хотим произвести впечатление на этом турнире. Мы приехали сюда, чтобы победить в своём стиле и с удовольствием возвращаемся в Париж с тремя очками. Мы показали хорошую игру, но знаем, что впереди ещё много матчей, и нам нужно поддерживать темп. Это турнир, в котором нам нужно действовать на максимуме», — цитирует Мбаппе BBC.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.
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