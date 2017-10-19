Грушевский — о поражении ЦСКА: это худший матч «армейцев» в ЛЧ в этом году

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение от «Базеля» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов это худший матч ЦСКА в году. Даже проигранная игра с «Манчестер Юнайтед» не оставила такого тягостного осадка у болельщиков «армейцев». Всё-таки там был ранний гол, который быстро развеял иллюзии, и уровень «МЮ», конечно, выше. После вчерашнего похожие ощущения были с тем, когда ЦСКА проиграл «Лиллю» в 2011 году 0:2. Игра в атаке оставила ощущение звенящей пустоты, ничего не получилось вообще. С первых до последних минут у меня был вопрос, почему не получил шанс Оланаре. Это рассуждения болельщика со стороны, которому после матча с «Краснодаром» показалось, что Аарон мог бы принести пользу. Логика подсказывала с первых минут бросить его в бой, а потом поменять на Жемалетдинова, которому было невероятно сложно совладать со свежими опытными швейцарскими защитниками.
Матч был крайне плох во всех отношениях. Когда «Базель» три подряд момента растранжирил, подумалось, что, может, и в нашем матче сработает правило «не забиваешь ты, забивают тебе», которое сработало в игре «Спартака» и «Севильи», эталонном матче с точки зрения эмоций и наполнения. Думалось, что и мы после россыпи упущенных гостями моментов сравняем счёт. К сожалению, всё закончилось совсем печально.
Количество печальных моментов превышает все допустимые нормы. Правила болельщика ЦСКА предписывают поддерживать команду везде и всегда, чего я и придерживаюсь. Но скрывать не стану, с очень грустным настроением вчера покидал стадион не только я, но и мои собратья по красно-синему лагерю.
Я не придерживаюсь мнения, что Лига чемпионов для ЦСКА закончилась, но вчерашний матч подействовал удручающе. Надеюсь, это разовый провал», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.