Анчелотти может возглавить сборную Хорватии

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может встать у руля сборной Хорватии. Gazzetta dello Sport пишет, что руководство хорватского футбольного союза рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста только на время чемпионата мира 2018 года в России. При этом хорваты на ЧМ-2018 пока не попали.
Подопечным Златко Далича, который принял команду перед последним матчем группового квалификационного турнира, предстоит провести две стыковые встречи с Грецией за право отправиться летом следующего года на мировое первенство в Россию. Матчи состоятся 9 и 12 ноября.
Даже если хорваты выйдут на ЧМ-2018 под руководством Далича, Анчелотти будет основным претендентом на его замену. Руководство хорватской ассоциации считает, что итальянский специалист со своим стилем работы может извлечь максимум из талантливой сборной Хорватии.