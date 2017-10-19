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Анчелотти может возглавить сборную Хорватии

19 октября 2017, четверг. 10:29 Футбол

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может встать у руля сборной Хорватии. Gazzetta dello Sport пишет, что руководство хорватского футбольного союза рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста только на время чемпионата мира 2018 года в России. При этом хорваты на ЧМ-2018 пока не попали.

Подопечным Златко Далича, который принял команду перед последним матчем группового квалификационного турнира, предстоит провести две стыковые встречи с Грецией за право отправиться летом следующего года на мировое первенство в Россию. Матчи состоятся 9 и 12 ноября.

Даже если хорваты выйдут на ЧМ-2018 под руководством Далича, Анчелотти будет основным претендентом на его замену. Руководство хорватской ассоциации считает, что итальянский специалист со своим стилем работы может извлечь максимум из талантливой сборной Хорватии.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Хорватии — Футбол Карло Анчелотти ЧМ-2018
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