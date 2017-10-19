Форвард «Кубани» Обухов прооперирован после диагноза «острый аппендицит»

25-летний нападающий «Кубани» Владимир Обухов прооперирован в одной из ведущих клиник Краснодара. Диагноз – острый аппендицит.
«По возвращении из Дзержинска у футболиста появились боли в области живота. После ряда диагностических мероприятий была установлена причина недомогания и принято решение об оперативном вмешательстве. Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Владимир проведёт в стационаре ближайшие четыре-пять дней, после чего для футболиста начнётся восстановительный период. Возвращение в строй после хирургического вмешательства подобного рода может занять порядка четырёх недель», — цитирует руководителя медицинской службы «Кубани» Александра Линского пресс-служба клуба.
В нынешнем сезона форвард провёл 18 матчей и забил четыре гола в ФНЛ.